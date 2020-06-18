【專家點評】楊俊文：美團點評市值將見2萬億元？

上周已經提過指數有機會會突然其來出現急跌並調整，道指跌幅由27,500跌至25,100點，反彈至26,300點；納指跌幅由1,000點跌至9,400點，反彈至9,900點；恆指由25,200跌至23,800點，反彈至24,300點。這次調整的幅度說實在比預期低，而且低很多，單以道指計，整個跌浪是由29,300點作為起點，低點18,600點，跌幅剛好約1萬點。以反彈0.618計，升破25000點即已經作一個新升浪去計算，而道指是直升至27,500點水平，升幅足有9,000點。

9,000點的升幅，整固期只有2,400點，連基本0.618都達不到，證明市場極強勢，後市要再升是輕而易舉。如果看納指情況更誇，直升破頂，調整兩天又想破頂。然而高下立見，納指最強，道指其次，最弱是恆指。

納指直升的機率是高的，相反，道指整固會否在兩三天內完成，筆者是有疑問的，無論如何一有調整入市是指定動作，問題是會否再調整。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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