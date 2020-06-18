【深度解構】中印風波恐為企業界增添不確性

綜合外媒報道，中國和印度在邊境地區的軍事對峙導致40多年來首次出現人員傷亡，給兩國飽受新冠肺炎疫情衝擊的企業界增加了另一層不確定性。

在此次衝突中，印度有20名士兵死亡，中方傷亡人數不詳。在此之前，中印兩國已經軍事對峙了7周。儘管印度周二晚間發表聲明表示仍致力於中印邊境和平，但緊張關係升級可能會給阿里巴巴、小米至塔塔汽車等在彼此國家有客戶和投資者的公司造成破壞。

Star Health and Allied Insurance Co.首席投資主管Aneesh Srivastava表示，「如果緊張局勢升級，使用中國零件或資本的公司將不得不迅速尋找其他來源... 白色家電、行李箱、汽車零組件製造商和一些電子商務公司可能不得不重新制定業務戰略。」

中國在新冠肺炎疫情爆發之初，防疫封鎖措施導致對全球供應鏈至關重要的中國工廠關門停產，很多依賴中國原物料的印度企業深受影響。印度經濟今年可能40多年來首次年度萎縮，如果再出現一輪供應中斷，可能進一步拖延印度經濟的復甦。

因為兩國歷史上也曾多番對峙，目前印度股市和貨幣還在上漲。兩國1962年曾發生邊境戰爭。珩生資產管理公司基金經理戴明認為，現在的挑戰是降溫，因為先前的衝突規模「非常小」。他說：「我認為緊張關係不會影響中國公司在印度的投資或業務。」

事實上，中印兩國在多個方面均有業務交流，以下將從各方面分析。

【業務經營】

根據阿里巴巴在香港上市的招股說明書，該公司在印度經營著數據中心，其「UC瀏覽器」是印度流行的移動瀏覽器。根據其年報，小米2019年第四季度是印度出貨量最大的智慧手機品牌，擁有29%的市場佔有率。

遭美國封殺的中國無線網絡巨頭華為去年獲得印度政府批准，為這個全球第二大無線市場提供5G設備。

捷豹路虎的母公司塔塔汽車本周表示，隨着中國經濟重開，這個世界第二大經濟體的需求開始回升。捷豹路虎的成功對塔塔至關重要。該公司正陷入印度銷量下滑的困境，甚至在今年疫情之前就已經開始。

【電子商務投資】

緊張局勢的升級可能會削弱中國對印度電子商務公司的興趣。而且，印度最近調整政策，將中國投資者列入所有投資均需事先審批的名單上。印度很多電子商務公司背後都有中國投資，包括叫車服務Ola和食品外賣服務Swiggy，他們的投資者包括阿里巴巴、騰訊、復星等。

【供應鏈】

在新冠肺炎疫情爆發後，美國、歐洲、日本和澳洲政府紛紛降低對中國的依賴，印度本打算抓住這個經濟機遇，但中印緊張關係升級可能打亂其計劃。

Dr Reddy’s Laboratories Ltd.、Aurobindo Pharma Ltd.等製藥商有的從中國採購原物料，有的向中國出口最終產品。Voltas Ltd.和Bajaj Electricals Ltd.等家電製造商則從中國進口零組件。

【國防企業】

與此同時，如果繼續對峙，生產國防相關產品的公司可能成為贏家。新興裝備、長城軍工等中國A股周三漲停。中航飛機、中航電子、航發動力、洪都航空等股票也上漲。

在印度，國防裝備製造商Bharat Dynamics Ltd.連續第三天上漲，電子通訊產品製造商Bharat Electronics Ltd.周三上漲了1.2%。

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