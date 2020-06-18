【專家點評】鄧澤堂：資金流入內需板塊

美國5月零售銷售回升，按月升17.7%，遠勝市場預期的上升8.4%。經濟數據有起色，加上有報道指美國總統特朗普正在推動總額近1萬億美元的基建方案，刺激經濟復甦，帶動美股做好。至於港股，指數向上，相信已一定程度反映特朗普推動萬億美元基建等利好因素，加上市場觀望美國國務卿蓬佩奧在夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪的會談，預料恒指短期或於現水平先行整固，徘徊24,200點至24,600點。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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