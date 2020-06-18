【外匯點評】陳正犖：留意澳元趁低吸納機會

近日美元反彈，美匯指數重上97以上水平。美國公布的5月份零售銷售急升17.7%，遠優於市場預期的8.4%，地緣政治局勢緊張亦吸引資金流入美元。我們預期，短線美元或先行整固，但較長線而言，聯儲局的寬鬆政策或利淡美元，可留意澳元趁低吸納機會。

澳洲央行公布上次議息紀錄，當局提及澳洲經濟收縮是自1930年代以來最嚴重，但同時亦表示經濟下滑的情況已較原先預期輕微。我們認為，澳洲經濟持續受到龐大的財政刺激政策所支持，部分數據例如消費者信心亦似乎已見底，或利好澳元。

技術上，澳元兌美元的相對強弱指數由超買水平回落，短期或受制於0.7063至0.7082，或先行於0.6665至0.7063區間上落，下一支持或為0.6486。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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