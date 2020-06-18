【專家點評】陳蓓敏：中國財險宜候低吸

美國選舉轉入直路，突多項消息出現，令投資者對中美關係有所憧憬。美國國務卿蓬佩奧將在夏威夷美軍基地，與中方代表楊潔篪討論雙邊關係。同時有傳美國華爾街修例，容許美企在5G網絡建設項目，可與華為合作。是次態度上轉向，投資者對美方仍有保留，估計美方短線上以經濟和選舉為大前提，一切以自我利益為優先。孟晚舟案將在本月23日再度開庭。市場關注事態發展。在地緣政治上卻未見樂土，南韓邊界非軍事區疑似發生爆炸，南北韓呈緊張關係，南韓統一部長提出請辭，截筆之時，未被接納。中印邊境也有數十名印軍陣亡。中印雙方各有其報道，兩軍於邊界察槍走火為常事，但若演變成深層次對峙則需細思。歐美股市做好，有利全球股市表現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有財險，另客戶持有京東。)

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