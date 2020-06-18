三生製藥購回債券　另溢價25%發行3.2億歐元新債券

另外，公司發行本金總額為3.2億歐元的新債券，惟須待當中所載若干條件達成後方可作實。初步轉換價為每股13.175港元，較上日收市價10.54港元溢價約25%，可轉換為約2.12億股股份，相當於公司擴大後已發行股本約7.71%。

新債券所得款項淨額約為3.15億歐元，擬用作同步購回及或現有可換股債券持有人於行使認沽期權後贖回現有可換股債券而所需的付款、研發、購買營運設施及其他一般企業用途。

公司將向香港聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626