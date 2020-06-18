【市前重點睇】道指跌170點 油價偏軟
2020年06月18日 07:59
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企97.15，離岸人民幣(CNH)處7.0778，港匯見7.7502，美元兌日圓報106.88，歐元跌至1.1243，英鎊企1.2548。金價漲至1,728美元。布油報40.71美元，紐油回落至37.49美元。道指期貨跌逾百點。
●道指收報26,119點，跌170點或0.65%，結束連續3日升勢；標指收報3,113點，跌11點或0.36%；納指收報9,910點，升14點或0.15%。 https://bit.ly/2YNSr3Z
●美國聯儲局主席鮑威爾表示，相信經濟處於啟動復甦的早期階段。
●美國叫車平台Lyft計劃在2030年之前，旗下平台全面使用電動車。
●外媒報道，美國已經暫停跟歐盟國家談判實施全球數碼税收制度。
●美國10年期國債孳息率跌1.48點子，報0.738厘。
●即月恒生指數夜期收報24,345點，跌57點，低水136點，成交21,883張。
●港股ADR指數收報24,385點，跌95點。
●紐約7月期油收報每桶37.96美元，跌0.42美元或1.09%；布蘭特8月期油收報每桶40.71美元，跌0.25美元或0.61%。
-石油輸出國組織(OPEC)預計，疫情將令下半年原油需求持續承壓，維持全年石油需求預期不變。
●紐約8月期金收報每安士1,735.6美元，跌90美仙或0.05%。
●英國富時100指數收報6,253點，升10點或0.17%；法國CAC指數收報4,995點，升43點或0.88%；德國DAX指數收報12,382點，升66點或0.54%。 https://bit.ly/30RUzKD
●歐盟建議採取一系列防禦性措施，抵擋來自中國和其他外國政府資助公司的潛在收購威脅。
●巴西央行減息0.75厘，至紀錄低位2.25厘，仍有小幅減息空間。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！