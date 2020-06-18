【市前重點睇】道指跌170點　油價偏軟

●美匯指數企97.15，離岸人民幣(CNH)處7.0778，港匯見7.7502，美元兌日圓報106.88，歐元跌至1.1243，英鎊企1.2548。金價漲至1,728美元。布油報40.71美元，紐油回落至37.49美元。道指期貨跌逾百點。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，相信經濟處於啟動復甦的早期階段。

●美國叫車平台Lyft計劃在2030年之前，旗下平台全面使用電動車。

●外媒報道，美國已經暫停跟歐盟國家談判實施全球數碼税收制度。

●美國10年期國債孳息率跌1.48點子，報0.738厘。

●即月恒生指數夜期收報24,345點，跌57點，低水136點，成交21,883張。

●港股ADR指數收報24,385點，跌95點。

●紐約7月期油收報每桶37.96美元，跌0.42美元或1.09%；布蘭特8月期油收報每桶40.71美元，跌0.25美元或0.61%。

-石油輸出國組織(OPEC)預計，疫情將令下半年原油需求持續承壓，維持全年石油需求預期不變。

●紐約8月期金收報每安士1,735.6美元，跌90美仙或0.05%。

●歐盟建議採取一系列防禦性措施，抵擋來自中國和其他外國政府資助公司的潛在收購威脅。

●巴西央行減息0.75厘，至紀錄低位2.25厘，仍有小幅減息空間。

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