渣打集團發行10億美元重設永久後償或有可轉換證券

證券之面值為20萬美元，超出部分會以1,000美元的整數倍數計算，固定利率年息6%計息。

如發生轉換觸發事件，每份證券將自動轉換為列作繳足股款的普通股，從而自動及不可撤回地解除及履行證券責任及將有關普通股發行予轉換股份存託機構，使轉換股份存託機構以信託方式為。

如普通股權一級資本比率於任何時候低於7%，將發生轉換觸發事件，證券將被轉換為約1.87億股普通股，佔公司目前擴大後已發行普通股股本約5.61%，每股普通股的轉換價為5.331美元，並須作出條款與條件内所述之若干反攤薄調整。

公司將以僅向專業投資者發債的方式向香港聯交所申請證券於主板上市及批准買賣。

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