【股民熱話】發達冇咁易！小心誤墮炒股天仙局…

近年香港經濟備受內內外外的不利因素打擊，可謂搵食艱難。雖然論指數，股市唔係跌好多，且咁多大型中概股來香港上市，充撐到場面，但其實個股表現個別，不少二、三線股都長期缺乏成交，流通量甚低，容易被有心人利用舞高弄低愚弄股民。

事緣呢期唔少有專責管理社交平台財經專頁的老友記都大吐苦水，話多咗一班不明來歷的用戶，專門在帖子留言欄留推介電話號碼，有必勝炒股貼士，又留Whatsapp電話攬客，專頁負責人見到當然會立即澄清與留言無關並將相關留言刪除，但量數太多實在難以第一時間清除。更有城中著名基金經理遇到相類似的情況，被人冒名畀炒股貼士，搞到要去警署備案。

好明顯，多咗一班疑似騙子在社交平台搵食，專門在人氣專頁留言欄留電話，話有獨家炒股貼士，引用戶落疊。呢種情況，一見到不但不要相信，更應該立即向社交平台投訴相關用戶，以免害人。另一方面，確實亦多咗不明來歷的社交平台用戶成立群組招攬用戶，在網絡發放所謂的「獨家炒股猛料」畀冧巴，尤其係一啲名不見經傳、流通量極低的垃圾股，成交突然活躍起來，股價日日放紙鳶，令散戶以為「得米」跟炒，仲要愈升愈買，結果唔使幾耐，股價突然由高位一日急挫七至九成，血本無歸才發現「中伏」，已經太遲！

醒目股民應該謹記，莊家唔係你親人，唔會主動益你，向你預告邊隻莊家股會點升點派錢，貪字得個貧！說到底，投資股票係要分析基本因素，有根有據，唔好靠耳朵人講你就炒，更忌不知就裏愈高愈追，真係咁「靈」亂炒一通都可以發大達的話，就唔會有窮人啦！對於一些不明來歷的社交平台帖子留言或遭不明電話用戶加入派發「肥田料」的炒股群組，更要特別提高警覺，免招損失。

另一方面，監管當局亦宜注視情況，嚴厲執法，並加強投資者教育，免得股民誤墮天仙局，輸掉血汗錢！

東網財經專欄作者 帥哥

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