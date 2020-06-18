領展擬修訂許可投資範圍至全部房地產類別　股價跌1%

領展亦獲准投資可能用作任何住宿或住所用途之物業，而任何該等投資須遵守房地產投資信託基金守則。全部該等物業須繼續可獲取回報，並具有長期收入及資本增長潛力。

集團現有投資政策之範圍允許領展在香港及或具有長期收入及資本增長潛力之其他海外司法權區投資可獲取持續回報之物業，惟目前除外物業除外。

管理人目前無意對其策略或風險狀況進行任何重大改變。然而，管理人預期，由於建議修訂投資政策範圍，潛在投資機會選擇將會增加，因此於物色產生回報之投資機會方面將更見靈活。

領展指出，經修訂許可投資範圍的之理由及預期裨益包括綜合用途資產內之潛在協同效應、對獲得綜合用途資產之現有限制、更大投資機會、增強租賃收入水平之穩定性及穩定派息之能力及擴大基金單位持有人基礎。此外，在有限之情況下，領展可尋求收購相鄰物業(不論其用途)，以透過改變用途重建或重組以改變用途，或透過增加不同類型用戶「落腳點」提高領展現有或目標組合之價值。

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