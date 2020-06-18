【專家點評】彭偉新：心動公司強勢可追　股價上望...

港股整體走勢仍然受制於美股道指期貨的走勢，尤其是近日當道指期貨回調期間，恒指隨即下跌。不過，由於市場聚焦在全球經濟復甦的方向，因此，港股短期在跌至50天線水平後，便隨即作出反彈，令到整體港股未有出現明顯的回調，而且在跌至24,000水平之前，便開始回穩。暫時預期港股仍然會繼續在24,000點以上水平繼續徘徊，只要恒指不向下再跌穿50天線，港股的中期反彈仍未完結，整體反彈仍然可以持續，並可以繼續以整個自1月開始的跌浪總幅，按黃金比率61.8%作為反彈目標，恒指反彈目標仍然是26,100點。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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