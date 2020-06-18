【專家點評】彭偉新：心動公司強勢可追 股價上望...
2020年06月18日 08:15
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港股整體走勢仍然受制於美股道指期貨的走勢，尤其是近日當道指期貨回調期間，恒指隨即下跌。不過，由於市場聚焦在全球經濟復甦的方向，因此，港股短期在跌至50天線水平後，便隨即作出反彈，令到整體港股未有出現明顯的回調，而且在跌至24,000水平之前，便開始回穩。暫時預期港股仍然會繼續在24,000點以上水平繼續徘徊，只要恒指不向下再跌穿50天線，港股的中期反彈仍未完結，整體反彈仍然可以持續，並可以繼續以整個自1月開始的跌浪總幅，按黃金比率61.8%作為反彈目標，恒指反彈目標仍然是26,100點。
個股方面，市場在疫情出現反彈的情況下，或會令到內地延長防疫措施下，社交活動復甦速度會有所減慢，令到用戶每日花在手遊及網遊的時間回升，帶動近日整體手遊股及網遊股的股價走勢轉強。其中，心動公司(02400)自3月底公布集團去年全年純利上升21.6%，達到3.47億元人民幣後，股價在低位19.5元水平附近一段時間後，便由5月初低位18.46元開始反彈，不單止成功收復所有的移動平均線阻力外，更成功收復了整個自3月由高位30.3元開始形成的回調浪總跌幅的61.8%，而昨日股價再受到資金追捧整個板塊下，更成功收復之前跌浪的所有的跌幅，配合成交額回升，以及自5月22日起開始錄得共1.7億港元的資金流入後，整體上升動力進一步確認，由於股價由3月跌至5月低位後反彈，並完全收復所有跌幅，可以按之前所錄得的跌幅之1.618倍作為今次突破後的反彈目標，投資者可以在30.3元水平買入，技術目標價上望37元，跌穿20天線必須沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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