【專家點評】古勝：新秀麗短線望升2成？

尋日港股算是窄幅上落，高低波幅只有300幾點，最終高收137點報24,481點，但成交進一步縮至1,042億元。坦白講，近排大市雖然未到禾雀亂飛，但市場的樂觀氣氛漸生，尤其是中概股回流所帶動的新經濟股熱潮，老古直覺高處不勝寒。只不過，唔睇好並非建議大家去沽，只係唔好高追而已。

事實上，近日決定香港命運的政治事件正在發酵，未來會點走，除咗少數當事人之外，香港人只能聽天由命。在此緊要關頭，博贏咗可能賺粒糖，但輸咗就唔止一粒糖咁簡單，所以一定要控制注碼，更好嘅選擇係不動如山。

睇番新秀麗走勢，該股3月23日低見5.2元後反彈，隨後股價橫行近兩個月於6元築底，本月9日發力飆至9.95元，之後調整升幅的黃金比率0.618至7.5元水平，尋日再度升逾3%收報8.5元。照睇走勢，該股愈行愈對辦，可考慮於8.3元水平小注入市，短線上望10元，向下跌穿20天線7.7元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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