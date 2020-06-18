【外匯點評】溫灼培：澳元支持位為...

踏入本周，影響着澳元匯價走勢的因素相當政治化。首先，在中印邊境爆發的衝突中，據報有印度軍官及士兵死亡。事件隨即令人擔心中國可能捲入戰爭，或會損害到中國經濟在疫情後的復甦進程。

中國作為澳洲最大出口地，中國經濟有任何風險，也難免會影響到澳元匯價。此外，北韓亦有新動作，炸毀象徵雙方溝通的聯絡辦公室。擔心南北韓隨時擦槍走火，亞太區局勢即時變得緊張。澳洲處於亞洲經濟圈，事件也難免對澳洲經濟以至澳元匯價帶來負面影響。

幸好另一邊廂，突然傳出消息，美國國務卿蓬佩奧本周三在夏威夷與中央政治局委員楊潔篪會面討論雙邊關係。中美關係有望破冰抵銷了不少上述對澳元匯價的利淡因素。執筆時尚未知蓬佩奧與楊潔篪能否收窄中美雙方分歧。但以中美近期的不友善關係所見，就是談判無結果，相信雙方關係也難再差。如有突破對澳元更能可看高一線。技術上料澳元於70.30美仙會繼續遇上阻力。龐大支持料於67美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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