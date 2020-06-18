亞洲股市：日韓股齊跌0.4%

亞洲主要股市下跌，日、韓及澳股早段跌0.4%至0.8%。

日本日經225指數跌103點或0.46%，報22,351點。根據日經新聞報道，日本政府將在6月份月度經濟報告中，兩年多以來首次提高對6月份該國經濟的整體評估。隨着新冠肺炎疫情爆發而導致的緊急狀態結束後，商業活動恢復，看到經濟惡化狀況觸底的迹象。日本政府定於周五(19日)發布報告。

南韓首爾綜合指數跌8點或0.42%，報2,132點。北韓周二(16日)炸毀設於開城工業區的兩韓聯絡辦公室。北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正上周六(13日)預告炸毀兩韓聯絡辦公室，周二付諸實行。有台媒猜測，根據金與正聲明內容，北韓下一步可能拆除開城工業區、金剛山觀光區及廢除兩韓軍事協議。

澳洲股市跌49點或0.83%，報5,942點。

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