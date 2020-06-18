中國經濟：研放寬外國投資者資產總額要求及持股鎖定期

中國商務部公布，研究起草了《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法(修訂草案公開徵求意見稿)》，並公開徵求意見，主要修改內容包括大幅降低投資門檻，降低對非控股股東的外國投資者或其全資投資者的資產總額要求，從擁有1億美元資產或管理5億美元資產的要求，分別降至5,000萬美元和3億美元。

另外，將外國投資者的持股鎖定期由3年調整為12個月，《證券法》及其相關規定對鎖定期有更長期限規定的，從其規定。取消外國投資者通過上市公司定向發行新股方式實施戰略投資的持股比例要求；將通過協議轉讓方式實施戰略投資的持股比例要求從10%降低至5%；明確以要約收購方式實施戰略投資的，預定收購的上市公司股份比例不得低於已發行股份的5%。《證券法》及其相關規定對投資者持股比例或預定持股比例有更高要求的，應滿足其要求。

修改內容還包括增加投資方式，允許外國投資者以要約收購方式實施戰略投資；放寬跨境換股條件，以上市公司定向發行新股或要約收購方式實施戰略投資的，外國投資者可以其持有或者增发的境外非上市公司股份作為支付手段；明確外國投資者對全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司實施戰略投資可參照適用等。

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