【專家點評】林嘉麒：聯儲狂放水　基金焗買貨

作為投資者最要擔心的是甚麼？經濟差？企業盈利不樂觀？都不是。答案其實很簡單，投資者最怕是蝕錢。投資失利的原因有很多，但不一定關於經濟數據差，或前景令人擔心。相反，當經濟差，前景不樂觀，股市也不一定要下跌，只要市場有足夠資金，股市就不會倒。

聯儲局主席鮑威爾近日在美國參議院銀行委員會就貨幣政策作報告。鮑威爾稱，美國經濟復甦的時間和強度存在很大不確定性，因此重申了利率將維持在零附近，直至經濟重回正軌。他亦提到，在健康信心得以重塑之前，經濟不太可能全面復甦。既然經濟復甦漫長，時間不確定，而同時疫苗還有待研發成功，理論上投資市場應顯得憂慮。相反，美股持續上升。美銀美林調查顯示，投資者正在將大量現金投入股票市場，而且其高估程度達到幾十年來最嚴重的水平。

近日調查顯示，基金經理把現金頭寸進行了2009年8月以來的最大削減，幅度達到4.7%，以此留出更多資金來追高股票。值得留意的是，在配置現金的投資者中，養老基金等機構現金持有量降幅最大，反而更進取，可想而知投資氣氛已到頂點。事實上，高達78%的受訪投資者認為全球股市的估值已經過高，這是自美銀美林從1998年開始進行這項調查以來的最高水準。當然，有53%的受訪者認為，這一波上漲是熊市反彈。現在的情況正是，投資者明知估值高，不合理，還在繼續買股，相信投資者明顯是「焗買」。

「牛唔飲水，點撳得牛頭低」，或者可說是「人在江湖，身不由己」。作為基金經理，職責是要投資得利，向投資者交代。投資者最後亦只會看結果，回報了多少。既然投資基金給了管理費或表現費，基金經理就要跑贏大市。大市升時，基金回報要更高；而大市跌時，基金都要有回報，而且是絕對金額的回報，才算交了功課。確實，今輪大市能夠蓋過惡劣的經濟情況是央行放水的量足夠大。既然錢多，基金大戶就要焗買。

首先，聯儲局近日購買公司債計劃可以想像成無限大。鮑威爾已表示，聯儲局市政債券工具是「完全開放」的，預計美聯儲將在下個月左右迅速推進非盈利貸款計劃，亦已鼓勵已完成登記的貸款機構立即開始發放貸款。

事實上，聯儲局委員會已宣布更新二級市場企業信貸工具(SMCCF)，該工具將開始購買廣泛而多樣化的企業債券組合，以支援市場流動性和大型僱主的信貸可用性。有觀點更認為，聯儲局更會直接購買公司債，再進一步直接購買個股。老實說，如果經濟一沉不起，聯儲局就會愈做愈盡，沒有是甚麼不可能的。聯儲局由減息開始，及後無限QE，到近日買企業債等，聯儲局是希望引導市場資金支持企業。事實上，還有負利率，甚至是債息操控的工具。近月美國國債息率已回落至合理偏低的水平，相信聯儲局的行動，可令企業債未來需求多於供應，屆時市場投資者會因為息率的吸引力，而陸續向投資級別以下的企債埋手，企業資金豐富了，能捱過經濟大蕭條的機會就大了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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