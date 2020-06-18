【專家點評】金曹：恒指有力上試二萬五關

上周五道指因憂慮第二波疫情大跌1,861點，之後強勁反彈，符合老外名言「不要與聯儲局對抗」(Don't fight the FED)。今次道指反彈有力，主因是聯儲局破格地直接在第二市場買入企業債，可說是為救市已出盡招數。如仍不奏效，估計要直接買股票了，甚至負利率也會出台。特朗普政府為勝出11月大選而狂谷經濟，可說是已無底線了。

由於美匯轉弱，加上大量中概股排隊在香港作第二上市，港匯接近7.75強方保證水平。在市場資金較充裕下，恒指穩守20日線(約24,020點)，向100日線(約24,885點)及近期高位25,303點推進機會較大。

港股6月阻力位於24,885點，7月期權CALL已由25,000點調高到25,400點，傳統上7月升市機會較高，波幅大概是負620點到正1,300點。如24,000點是現時重要支持，那7月上升1,300點到25,320是合理預期。支持位則是23,380點。

有分析指，今次推高美股的其中一個原因是，因封城令留在家中炒股的新股民大增，美國新開股票戶口由年初只有數百萬到現在破千萬，加上海外股民參與數目也增加，為美股上升增添動力。美國政府大手現金津貼受疫情影響的市民，美國密西根大學消費指數由四月谷底71.8回升到79。如第二波疫情受控，不排除美國經濟在流動性充足的情況下維持增長的勢頭。

道指於3月23日見過18,213點低位後反覆回升，近期並曾超越被外國投資者視為牛熊分界的200日平均線(現時約為26,316點)。如果本周道指反彈卻無法企穩26,316點，可能回試25,000點大關。

由2月的高位29,568計算，道指若回調15%至25,132點，逼近25,000點大關仍可接受。然而，如果周線再次跌穿25,000點就要小心升勢完結，始終美股市盈率太高，靠新股民是支撐不了的，始終要專業投資者接盤才能維持。

恒指現時200日平均線約為25,946點，若港元維持在強方保證水平，則有機會逐漸推向25,000樓上，但要突破200日平均線則相對困難。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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