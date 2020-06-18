【港股開市】滙豐跌近2%　內銀股受壓

道指期貨跌過百點，港股開市偏軟。恒生指數跌95點或0.39%，報24,386點。國企指數低開46點或0.47%，報9,862點。

京東集團首日掛牌，第一口價報239港元，較發售價226元高5.7%。其他大型科網股個別發展，騰訊升0.4%報452.4元；阿里巴巴升0.4%報218.8元；美團點評升0.3%報173元。小米集團跌0.5%；網易跌2%，

重磅藍籌方面，滙豐控股跌1.8%報37元，拖低恒指43點。中國平安跌0.9%；中國移動跌0.5%。香港交易所及友邦保險升0.4%及1%。

國常會表示，推動金融系統全年向企業讓利1.5萬億元人民幣。內銀股受壓，建設銀行跌1%；交通銀行及工商銀行跌0.8%。

吉利汽車擬於內地科創板上市，股價開市飆7.5%，是表現最佳藍籌。

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