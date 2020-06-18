國常會：推動金融系統全年向企業讓利1.5萬億人民幣

內地媒體報道，國務院總理李克強6月17日主持國務院常務會議，部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，助力穩住經濟基本盤；要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負。

會議指出，按照國務院部署，在發揮好積極財政政策特別是紓困和激發市場活力規模性政策作用同時，加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，幫助企業特別是中小微企業渡過難關。未來要進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元人民幣。

另外，綜合運用降准、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過去年。確保新增金融資金主要流向制造業、一般服務業尤其是中小微企業，更好發揮救急紓困效應，防止資金跑偏和「空轉」，並防範金融風險。嚴禁發放貸款時附加不合理條件。切實做到市場主體實際融資成本明顯下降、貸款難度進一步降低。

知情人士透露，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀行壓縮利潤發放貸款，進一步向實體經濟讓利。

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