A股快報：兩市個別發展　融資餘額增35億人民幣

滬深三大股指個別發展，滬綜指低開5點或0.2%，報2,929點；深成指低開4點或0.04%，報11,416點；創業板指高開2點或0.13%，報2,266點。

中國人民銀行進行500億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，以及700億元14天期逆回購操作，另有800億元逆回購到期，當日淨投放400億元。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0903，較上日下調30點子。

截至周三(17日)，上交所融資餘額報5,726.29億元，按日增加9.21億元；深交所融資餘額報5,231.33億元，按日增加26.34億元；兩市合計10,957.62億元，按日增加35.55億元。

為挽救受新冠肺炎疫情衝擊的實體經濟，中國金融監管部門據悉正在引導商業銀行適當讓利。知情人士透露，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀行壓縮利潤發放貸款，進一步向實體經濟讓利。傳監管部門也將鼓勵銀行通過繼續坐實資產質量、充分計提撥備等方式保持利潤的合理增長，地方銀保監局已經開始和部分銀行溝通。

第十二屆陸家嘴論壇將於周四(18日)召開，與會者包括中證監主席易會滿、人行行長易綱、中銀保監主席郭樹清及人行副行長潘功勝。

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