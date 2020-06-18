【專家點評】鄧聲興：閱文與騰訊密切合作　利好股價

事實上，去年閱文在版權運營及其他業務收入大幅增長，按年升近3倍至46.4億元。其中，版權運營收入增長3.4倍至44.23億元。可見周邊廣告收入及衍生改編的業務增長強勁。另外，騰訊及閱文在業務上有密切合作，閱說平台與微信龐大的用戶可產生強勁的協同效應，使閱文在業務創新、技術突破、IP構建及生態構建有新的發展方向。同時推動閱文接入騰訊生態，在影視、動漫、遊戲等內容業務更深度合作。向上阻力位為54元，向下止蝕位為44元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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