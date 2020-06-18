港股格局：郭家耀料資金繼續追捧新經濟股
2020年06月18日 10:46
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正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，市場關注新冠肺炎疫情發展、地緣政治局勢緊張，以及中美高級官員在夏威夷舉行閉門會議，估計大市短期較難出現突破。港股近期維持反覆上落格局，恒指料在23,500至24,500點徘徊。而股份表現亦繼續分化，傳統股份繼續受壓，資金追捧新經濟股，料炒股唔炒市趨勢持續。
中、美或爆發第二波疫情，市場憧憬將加快研發新冠肺炎疫苗，醫藥股近日持續強勢。郭認為，藥企研發的產品主要是以癌症或心腦血管藥為主，專注研發新冠肺炎疫苗的藥企並不多，因此近期板塊上升或只是炒作。不過，長遠而言，藥企已走出過去兩年大量採購的政策陰霾，且在內地人口老齡化、進口藥物替代效應的推動下，料未來增長動力強勁。他建議可留意藍籌醫藥股，如中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)，看好其產品線較廣泛，投資基礎穩健，股價上落不會如其他醫藥股般大。
郭又指，京東(09618)周四(18日)首日在港掛牌，股價表現暫時不過不失。京東招股定價較美股有些少折讓，但料可好快收復，但由於早前京東於美股市場的股價已炒上，因此短線上升空間不大。不過，長線而言，電商有望繼續取代實體店市場，京東作為內地第二大電商有望受惠，公司近年亦積極擴闊模式，吸引第三方商戶加入其平台作銷售，相關收入料可持續增長，作長線部署未嘗不可。
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