港股格局：郭家耀料資金繼續追捧新經濟股

正榮金融業務部副總裁郭家耀指出，市場關注新冠肺炎疫情發展、地緣政治局勢緊張，以及中美高級官員在夏威夷舉行閉門會議，估計大市短期較難出現突破。港股近期維持反覆上落格局，恒指料在23,500至24,500點徘徊。而股份表現亦繼續分化，傳統股份繼續受壓，資金追捧新經濟股，料炒股唔炒市趨勢持續。

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