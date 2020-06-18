m18講場：京東首日掛牌玩虛擬　負責敲鑼竟然係隻「狗」？

仲有仲有，去到就敲鑼嘅時候，京東「永遠榮譽代言人」——「京東狗Joy」出嚟同大家say個Hi，仲行Catwalk，好盞鬼！敲鑼呢個大責任，都係由Joy幫手。後來仲叫埋京東系內其他「代言人」出嚟添，認真熱鬧。

至於京東創辦人劉強東就喺臨尾先見影啦，有幅相。聽聞留咗北京，敲個真嘅鑼。不過係公司自己搞嘅，同港交所無關係。

如果你話虛擬上市好虛，其實都有實體嘢㗎！喺交易廣場外牆，2個電子螢幕不時都會彈恭祝京東上市嘅海報。聽聞只限今天，明日就無。

計絲絲話，可惜嘅係，因為新冠肺炎疫情，政府禁聚令未解、中港兩地未通關等種種因素，大型聚會唔搞得、公司管理層又嚟唔到香港，所以上市儀式搞唔成，如果唔係一定逼爆港交所。

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