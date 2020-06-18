中證監：續改善互聯互通　將科創板納滬股通標的

中國證監會主席易會滿表示，當前疫情仍在全球蔓延，正在持續對世界政治，經濟和金融格局產生深刻影響。不過，他指內地資本市場對外開放的步伐沒有因疫情而扭轉，反而進一步加快。

易續指，六家外國控股證券公司已順利落地。合格境外機構投資者(QFII)/人民幣合格境外機構投資者(RQFII)全面取消額度限制，外匯總體保持了淨流入。加強與境外監管機構合作，共同打擊上市公司財務造假。保持定力，堅持市場化法治化方向，全面深化資本市場改革，科創板製度創新，創業板改革並試點註冊制，新三板改革等重大逐步正落地實施。

此外，易表示，中證監繼續繼續控股開放合作共享的理念，加快推進資本市場高水平雙向開放，持續深化資本市場互聯互通，進一步優化滬深港通機制，擴大滬深股通的投資範圍和標的，不斷豐富內地和香港全方位多層次工作實合作。滬倫通業務方面，中證監將進一步完善滬倫通業務，拓寬滬倫通業務，拓寬交易所買賣基金(ETF)互通互通機制，共同推進上海國際金融中心建設，支持鞏固香港國際金融中心地位，熱忱歡迎各國投資者更廣泛，更深入地參與中國市場，投資中國市場，在互利共贏中推動全球經濟金融融合發展。

中證監取代一如既往往大力支持上海國際金融中心建設，支持資本市場重大改革創新措施在上海先行先試。在要素市場建設方面，將繼續支持上海股票市場，交易所債券市場，期貨和金融衍生品市場開放發展，支持交流與境外市場加強多種形式的合作，進一步提升國際服務能力，進一步增強原油等大宗商品的國際定價影響力。

該會亦會繼續推進科創板建設，迅速推出將科創板股票納入滬股通標的，之前做市商制度，研究允許IPO老股轉讓等創新制度，抓緊出台科創板再融資辦法，推出小額快速再融資制度，發布科創板指數，研究推出相關產品和工具，支持更多「硬科技」企業利用資本市場發展壯大。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626