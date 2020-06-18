【瑞銀推介】憧憬線上零售復甦　留意阿里購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：市場憧憬內地線上零售漸見復甦，加上內地618購物節展開，內地各平台都推出各種推銷活動，令電商龍頭的阿里巴巴得到追捧，股價過去兩個多月大部分時間受制211港元附近的阻力，6月中曾乘大市一次順風車上揚，但高見220元即回落，近日股價又再次出現突破，周二及周三(16及17日)連日出現陽燭。

另外，近日市場亦正期待更多中概股來港上市，香港交易所依舊是大贏家，近周主要在290元附近徘徊，上試300元位置。事實上近日上市的中概股都可股輪齊發，即中概股既可帶動整體大市交投以及市值，更在衍生工具市場為港交所帶來更可觀的收入，所以股價近日持續在高位上落。

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