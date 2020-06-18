中企高收益美元債勢創8年來最佳季度表現

財經傳媒彭博報道，最近兩個多月，中資房企發行的離岸美元債強勢反彈，引領亞洲高收益債市場接近收復3月巨震後的失地，而內地房地產市場持續好轉的基本面下，為投資者提供了繼續配置的信心。

彭博-巴克萊中國離岸高收益美元債指數本季迄今已上漲約9.5%，正邁向2012年一季度來的最佳表現。包括霸菱(Barings)和景順(Invesco)等機構在內的投資經理在接受其採訪時表示，這一板塊仍然有投資價值，並建議在其中挑選基本面優良的項目。

中國5月份房價創出了七個月以來的最大升幅，隨着央行放鬆信貸為經濟提供支持，住房重新成為儲存財富的安全資產，而優惠促銷等也對需求起到了推動作用。房地產市場復甦、疫情基本得到控制，以及全球金融市場美元流動性顯著改善，助力亞洲美元債一、二級市場走出V形反彈。

報道引述霸菱新興市場信用債負責人Omotunde Lawal表示，儘管價格已經修正，但仍青睞房地產板塊。中資開發商的流動性和再融資風險低，抵禦潛在銷售下降的能力較強，並且目前在岸和離岸融資的渠道暢通。

彭博-巴克萊中國離岸高收益美元債指數對應的最差殖利率(yield to worst)目前在9%左右，相比3月下旬美元信用債整體受衝擊時逾14%的高位已大幅下行。

景順亞太區固定收益主管Freddy Wong表示，高收益美元債相對在岸人民幣債具有極大吸引力，中國投資者將繼續購買中國發行人的美元債券，從而從技術層面提供抗跌保護。不過他也指出，在信用寬鬆的大環境下，中國監管層對任何房地產過熱的迹象仍然保持警惕，考慮到尚未有全面的政策放鬆，大幅上漲可能受限，建議選擇參與有優良基本面的債券。

值得關注的是，儘管中國經濟正走上復甦軌道，新冠疫情的警鐘尚未完全消退，北京近期出現新發疫情，防控舉措正在升級，令市場前景增添了許多不確定性。

工銀國際研究部副主管塗振聲認為，中國高收益債的利差仍處在歷史高位，相對全球高收益品種來說還是具有吸引力，只要中國不再次爆發大規模疫情，高收益美元債的復甦就不會脫離軌道。

中資房企是亞洲高收益美元債市場的重要組成部分，而只有少數頭部房企獲得投資級的評級。彭博-巴克萊中國離岸投資級美元債指數在3月的跌幅有限，一季度仍錄得上漲，本季有望連續第八個季度攀升。

伴隨二級市場走強，5月以來中資垃圾美元債一級市場申購規模激增，其中地產開發商佔據很大佔有率。據彭博匯總的數據，本月中資房企美元債定價發行達到28.1億美元，較5月全月大幅增加逾六成。海通證券的報告稱，5月以後房企境外融資緊張局面有所緩和，預計6月可以實現淨融資轉正並有望恢復衝擊前水平。

雖然房企境外發債在3至4月一度幾乎停滯，塗指出，許多公司已經在今年年初獲得了足夠融資，因而短期再融資風險可控，而境內的信用環境還將繼續為在岸融資提供支持。他表示，雖然近期在岸發行有所回落，但只是高峰期後的正常回撤。

霸菱的Omotunde Lawal認為，儘管高收益中資地產美元債價格不再顯得特別低廉，但是仍有一些具有不錯的基本面且仍存在投資價值，首選業務抗壓能力更強、融資渠道多元化的發行人。

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