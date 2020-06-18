人行易綱：將通過4項舉措保持金融市場流動性

中國人民銀行行長易綱表示，人行將通過四點保持金融市場流動性合理充裕。首先是通過數量型的貨幣政策工具，擴大總量供給，重點解決融資難的問題；通過利率市場化的改革，引導市場利率持續下降，推動金融部門向企業合理讓利，着力緩解融資貴的問題；加大銀行不良貸款的核銷處置力度，解決金融支持實體經濟的可持續問題；以及在保持央行資產負債表基本穩定的同時，實現了有效的貨幣信貸增長。

易氏稱，下半年貨幣政策將保持流動性的合理充裕，預計帶動全年貸款新增近20萬億元人民幣(下同)，社會融資規模增量超過30萬億元。他補充，降準和再貸款都是央行的擴張性貨幣政策，前者表現為央行資產負債表的縮表，後者表現為擴表，但這幾年央行擴表和縮表的規模大體相當，資產負債表規模穩定在約36萬億元。

另外，他指上海正在成為開放的人民幣資產配置中心。上海建設國際金融中心，可以在人民幣自由兌換和資本項目可兌換方面等方面先行先試，只要符合反洗錢反恐怖融資規定，正常的貿易和投資需要資金都可以自由的進行。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626