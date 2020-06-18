港股格局：許繹彬籲投資者慎防大市逆轉

港股周四早間受美股拖累最多下跌逾300點，低見24,121點。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美股結束三連升，道指倒跌170點。中美雙方周三於夏威夷會面，市場觀望是次會議結果，加上美國新冠疫情久未受控，最新確診人數已超過220萬，更有11.9萬人死於新冠肺炎，死亡人數超越第一次世界大戰的美軍陣亡數，市場關注重啟經濟或會衍生疫情反彈風險。港股跟隨外圍輕微低開95點，其後跌幅擴至逾300點，惟暫時仍穩守24,000點以上。

許認為，恒指現於高位整固階段，相信港股在短期內於24,000至25,000點水平呈現反覆及橫行悶局。

與此同時，大市在「六絕月」相繼出現各種不明朗因素，包括中印衝突、南北韓糾紛、美國示威活動久未平息、北京疑爆發第二波疫情等，如投資者初聞消息，一定會以為港股市場的前景是「凶多吉少」。惟許表示，現今的股市往往好像跟實際環境背道而馳，全球股市更好像在作弄世人般捉摸不定。若投資者自3月起，因各種黑天鵝事件，或一直擔心疫情將會摧毀全球經濟而未敢入市，相信可能很多投資者亦有感錯失良機，因美股已收復大部分失地，道指更升穿26,000點，納指亦曾高見近10,000點水平。

他續指，全球股市利淡因素層出不窮，股市卻往往也是呈現「大漲小回」的格局，有感是次世紀疫情確實將全球的經濟摧毀，未來的復原情況亦屬未知，然而各國的政府不論國庫充裕或空虛，均會推出一連串的救市方案來穏定民生及刺激經濟，從而令市場的資金流突現變得「充裕」。由於在經濟不穏情況下，熱錢流入股票市場，可能是唯一的出路，從而令各地股票市場變得「硬淨」，相信情況可能會維持一段時間，投資者必須慎防股市突然出現逆轉。

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