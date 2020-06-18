港元拆息︰1個月跌至0.43厘 創近3年半最長跌浪
2020年06月18日 11:51
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.1厘；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月再跌至0.43厘，創近3年以來低位，另連跌15日，為近3年半以來最長跌浪；3個月為0.84厘。
18/6/2020
隔夜 0.10155厘
1星期 0.24738厘
2星期 0.39250厘
1個月 0.43506厘
2個月 0.70589厘
3個月 0.84691厘
6個月 1.09052厘
12個月 1.36179厘
17/6/2020
隔夜 0.11929厘
1星期 0.27780厘
2星期 0.43893厘
1個月 0.49714厘
2個月 0.76149厘
3個月 0.89268厘
6個月 1.11017厘
12個月 1.38232厘
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