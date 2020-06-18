港元拆息︰1個月跌至0.43厘 創近3年半最長跌浪

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.1厘；1星期企0.24厘水平；與樓按相關的1個月再跌至0.43厘，創近3年以來低位，另連跌15日，為近3年半以來最長跌浪；3個月為0.84厘。

18/6/2020

隔夜 0.10155厘

1星期 0.24738厘

2星期 0.39250厘

1個月 0.43506厘

2個月 0.70589厘

3個月 0.84691厘

6個月 1.09052厘

12個月 1.36179厘

17/6/2020

隔夜 0.11929厘

1星期 0.27780厘

2星期 0.43893厘

1個月 0.49714厘

2個月 0.76149厘

3個月 0.89268厘

6個月 1.11017厘

12個月 1.38232厘

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