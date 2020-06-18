中銀保監：美國制定政策內向　恐侵蝕全球金融穩定基礎

中國銀保監會主席郭樹清在一論壇上呼籲，國際社會要加強溝通協調，以增大正面效果。他指出，首先大型經濟體應當主動考慮自身政策的外溢效應，自覺平衡好內部影響。當今世界已高度一體化，制定和出台政策要加強與其他國家的溝通協調，平滑外溢風險，共同維護國際社會整體利益。

郭氏特別提到美國、歐洲、日本等發達國家對周邊和全球的欠發達國家影響很大。在以美元為主導的國際貨幣體系中，美國聯儲局一定程度上扮演了世界央行的角色，對全球經濟金融穩定發揮了重要作用。但在制定政策時過於內向，就有可能侵蝕全球金融穩定的基礎，也很可能會透支美元和美國的信用。

另方面，他認為保險機構要加大對企業中長期債券的投資，保險資金平均久期為13年，目前保險資金運用餘額有20萬億元人民幣(下同)，而投資於企業債券的餘額只有2.2萬億元，潛力巨大，可將更多資金用於購買企業中長期債券，特別是電信、交通、新老基建等需要巨額的中長期資金的行業。

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