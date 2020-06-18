【高盛推介】如看好京東　留意「選輪三部曲」

高盛(亞洲)有限責任公司：網易上周四(11日)首日掛牌後，股價在125至135港元附近上落。而周四(18日)早段則繼續下跌，低見125.1元後跌幅收窄。另一方面，本年全球集資額第二高的京東集團，則於周四首日掛牌，高開見239元後升幅收窄。京東日前公布招股結果，超額認購近180倍。

網易上周四首日掛牌，當日其窩輪亦同步上市。進而觀察個股認股證資金流向，可見自上周四至周三(17日)的5個交易日，共錄得約6,770萬元資金流入其認購證，成為市場焦點。此外，京東周四正股及窩輪亦同步上市，若以網易的情況推算，預期市場對京東窩輪的需求亦將十分熱烈。

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