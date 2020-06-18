【高盛推介】如看好京東 留意「選輪三部曲」
2020年06月18日 12:07
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：網易上周四(11日)首日掛牌後，股價在125至135港元附近上落。而周四(18日)早段則繼續下跌，低見125.1元後跌幅收窄。另一方面，本年全球集資額第二高的京東集團，則於周四首日掛牌，高開見239元後升幅收窄。京東日前公布招股結果，超額認購近180倍。
網易上周四首日掛牌，當日其窩輪亦同步上市。進而觀察個股認股證資金流向，可見自上周四至周三(17日)的5個交易日，共錄得約6,770萬元資金流入其認購證，成為市場焦點。此外，京東周四正股及窩輪亦同步上市，若以網易的情況推算，預期市場對京東窩輪的需求亦將十分熱烈。
投資者如看好網易，高槓桿的選擇可留意價外幅度約10%，年期約6個月的購證(13605)，行使價138.8元，2020年12月11日到期，實際槓桿5.2倍，行使價126至146元間產品中，槓桿最高。
貼價的選擇可留意價外幅度約5%的網易購證(13886)，行使價133元，2021年5月31日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、低街貨。
另一方面，投資者如看好京東，建議採用「選輪三部曲」，即價外幅度10至15%的產品、6個月期、透過比較實際槓桿來比較產品價格的條件，選擇合適條款及槓桿較突出的認購證。例如可留意價外幅度約10%，年期約6個月的京東購證(14647)，行使價259.88元，2020年12月31日到期，實際槓桿4.3倍，約10%價外，相近條款產品中，槓桿最高。
並可留意價外幅度約15%，亦是符合「選輪三部曲」的京東購證(14648)，行使價269.18元，2021年1月29日到期，實際槓桿4.1倍，約15%價外，符合三部曲條件。
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