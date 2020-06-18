港交所設立可持續及綠色交易所

STAGE將為投資者提供可持續及綠色金融產品信息及資源，幫助投資者更便利地獲取香港市場上各類相關產品信息以做出投資決策。另外，STAGE亦肩負教育和宣傳平台角色，鼓勵相關領域知識共享，並推動亞洲可持續及綠色金融發展。

香港交易所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，STAGE的成立展現出香港交易所對可持續發展的承諾，希望鼓勵發行人、投資者、資產管理人、市場參與者和顧問共同構建香港和區域內的綠色及可持續金融生態系統，從而能夠提升市場的可持續發展。目標幫助發行人提高其可持續及綠色金融產品的知名度，同時為投資者和資產管理人提供便捷的資訊渠道，以便他們對各類可持續及綠色金融產品進行盡職調查、篩選及監察。

在初始階段，STAGE將首先建立一個債券及交易所買賣產品(ETP)資訊庫，涵蓋在香港交易所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券及與ESG相關的ETP。符合相關國際標準的產品發行人將獲邀免費加入STAGE並展示其產品，發行人每年亦需定期提供相關報告。該產品資訊庫最快將於今年稍後推出。

港交所將隨市場發展，逐步開發STAGE資訊平台，並考慮擴大其覆蓋範圍，以引入更多資產類別和產品類型，例如與可持續性相關的衍生產品或ESG相關的指數產品，以及其他可持續和綠色金融產品。

亞太地區可持續及綠色金融產品近年的增長可觀，亞太地區的綠色債券發行量在2019年創下新高，達188.9億美元，其中，中國內地綠色債券市場佔81.3億美元。香港在區內推動可持續及綠色金融發展中發揮重要作用，截至2019年底，在本地市場處理和發行的綠色債券累計金額達到260億美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626