【零售浩劫】莎莎全年轉虧5.1億　4至6月港澳同店銷售跌七成

期內，港澳市場零售銷售額下跌34.6%，同店銷售減少33.8%。整體交易宗數下降26.3%，其中內地旅客及本地客分別下跌45.3%和2.2%。面對嚴峻的經營環境，集團關閉旅遊區表現欠佳的店舖，自2019年10月1日起至2020年6月14日，集團已關閉了12間店舖，當中大部分位處尖沙咀、銅鑼灣和旺角等旅遊區。集團又透過無薪假安排、臨時減薪計劃和調整員工架構，並鼓勵員工清理假期，以降低員工成本。另外，集團透過清貨促銷和批發活動，已減少庫存4.07億元至10.05億元。

中國內地業務方面，年內總營業額按當地貨幣計算下跌12.1%至2.43億元，同店銷售按當地貨幣計算則增加5.2%。年內，電子商貿業務的營業額為3.44億元，中國內地顧客佔約90%。

於2020年3月31日，集團約有接近3,700名僱員；相對去年同期有4,700名僱員。

香港正值社會衝突及疫情之下，2020年4月1日至6月14日，集團零售銷售營業額跌69.5%。香港及澳門特區零售銷售按年跌75.9%，同店銷售跌72.6%。中國內地零售銷售及同店銷售，分別跌15.3%及跌1.2%。

參考莎莎截至2019年3月底止年度賺4.7億元，而2020年3月底止年度蝕5.15億元，意味去年以來香港的社會動盪和今年爆發新冠肺炎疫情，令這家香港零售股一來一回唔見接近10億元，更由一家高息股變成不派末期息，可見對其營運的衝擊何其沉重。

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