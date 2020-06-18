SEA TO SKY首推285伙 兩房戶642萬入場
2020年06月18日 12:43
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趙國雄(右)
長實集團(01113)旗下將軍澳站日出康城SEA TO SKY，首張價單推出285伙，價單市值33.8億港元。長實地產投資董事郭子威稱，單位分布第1、2座，四房只有10伙，三房共115伙，兩房則佔160伙。
其中1座16樓A室海景四房戶，實用面積1,077方呎，折實售價1,769.3萬元，呎價16,428元。
而1座5樓D室三房戶，亦可享海景，面積707方呎，折實售價1,027.1萬元，呎價14,528元。
至於1座5樓G室內園景兩房戶，面積471方呎，折實售價642.8萬元，呎價13,648元。屬首批之中最低售價及呎價單位。
是次兩房戶最高總折扣20%，三、四房大戶更達22%，大單位買家可享最高85%一按。樓盤周五(19日)起正式開放示範單位及收票。
價單顯示，該盤首批單位折實平均呎價15,823元，料貴絕日出康城樓盤開價。
該公司執行董事趙國雄稱，樓盤以「實得價」推出，料市場反應一定理想。他續指出，由於項目位處臨海位置，價錢難與同區其他項目直接比較，首批單位售價具有折讓，幅度約5%。
對於未來樓市走勢，他認為，下半年沒有對樓市利淡因素，相對其他國家及地區，香港衞生情況理想，估計全球資金料流入香港。
資料顯示，會德豐地產位於同區的OCEAN MARINI，今年3月首張價單推出101伙，全屬兩房戶，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6萬元起。
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