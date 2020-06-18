新冠肺炎：惠譽降印度前景展望至負面

惠譽宣布，將印度前景展望由「穩定」下調至「負面」，並確認印度長期發行人違約評級(IDR)為「BBB」級。

惠譽指出，新冠肺炎疫情削弱了印度今年的增長前景，並暴露了與高公共債務負擔相關的挑戰。該機構預計，由於自2020年3月25日起實施的嚴格封鎖措施，印度截至2021年3月(2021財年)的經濟活動將收縮5%，然後在2022財年反彈9.5%，反彈主要由低基數效應驅動。惟上述預測存在很大的風險，皆因隨着經濟封鎖逐步解除，但新感染個案又再增加。

惠譽補充，印度經濟能否恢復其之前估計的6%至7%的持續增長率，要視乎疫情的影響持續多久，尤其對金融業。

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