【瑞通推介】吉汽擬科創板上市　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國多個州份新冠肺炎確診個案回升，加上市場觀望中美官員會面結果，道指隔晚收報26,119點，跌170點或0.6%，結束連續3日升勢。

恒指周三(17日)先低後高，收報24481點，升137點或0.5%，暫受制10天線(24,541點)阻力。周四(18日)早段一度回吐逾300點，曾跌穿24,200點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入82萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,100萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

內地第二大電商平台京東周四在港第二上市，高開於239元，較招股價226元高5.7%，其後於228.6至234元之水平徘徊。股份招股反應熱烈，錄近178倍的超額認購，一手中籤率約10%。有評級機構指京東今次在港二次上市將有助擴大其資金渠道，並對其債務槓桿和風險管理具正面影響。多隻京東相關認購證已同步上市。

吉利汽車擬在上海科創板上市，周四早段高開7.6%，報12.8元，其後升幅收窄至約5%。技術上，周四早段股價急升，升穿10天線，於100天線(約12.5元)徘徊。

美國商務部日前宣布，允許美國公司與華為合作制訂5G網絡標準，5G概念股中芯國際連日受追捧，周三最多升逾半成，高見22.5元創歷史新高，收升1.6%於21.7元。另市場憧憬中芯有機會於下月在內地科創板上市。中芯周四早段逆市升逾1%，曾升破22元。周三該股錄6.4億元北水淨買入。輪證資金流方面，周三有逾550萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有30萬元淨流入。

美團點評周三高位走勢反覆，一度破頂高見175.9元，其後曾倒跌2.4%至167.8元，最終在172元以上靠穩收市。股份周四早段於170元以上好淡爭持。周三有3.52億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，周三有近70萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有825萬元淨流入。

阿里巴巴周三收報217.8元，漲2.1%，於ATMX中表現最佳。今年618購物節成績理想，不過阿里周四早段先升後回，218元得而復失。周三有近110萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近270萬元淨流入。

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