5月強積金流出中港股票4年來最多　大部分轉去呢度...

財經傳媒彭博報道，香港打工仔的強積金，5月從香港和中國股市所撤出資金達2016年以來的最高水平，因政治局勢緊張，投資者追逐其他市場股份。

追蹤香港強制性公積金計劃的積金評級(MPF Ratings)數據顯示，香港強積金的參與者從香港和中國內地股票中淨撤出了3.84億港元，為4年來最大單月紀錄。截至5月底，強積金計劃有2,100億港元的資產投入上述股票。

同時，5月淨流入量最大的資產類別是亞洲以外的區域股票基金，金額為11.7億元。積金評級數據顯示，其中超過80%流入美國股票。

香港股市5月份下跌，與全球股市相比，錄得自1998年以來以來的最大跌幅。截至5月底，美國標普500指數較3月低點高出36%，而香港恒指為6%，上證綜指為7%。

積金評級表示，強積金的資金從中國內地和香港股票中轉移到其他地區「已經有一段時間了」，在過去一年中，香港發生了社會動盪，最近更爆發了疫情。鑑於市場存在不確定性，預計這一趨勢將會持續。

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