【高盛推介】騰訊逼近逾兩年高位　跟進貼價沽證牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(17日)突破450港元收市，升約0.4%。周四(18日)早段逆市繼續上升，高見455元，逼近超過兩年高位。

有券商指騰訊受惠於旗下手遊《PUBG Mobile》表現強勁，仍排名在海外市場的遊戲發行商首位。此外，騰訊旗下《王者榮耀》於上月仍是內地營收最高的遊戲。該行給予騰訊「買入」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認沽證，周二(16日)及周三共錄得超過1,500萬元資金流入。另一方面，牛證於周三獲資金轉向部署，錄得約500萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧騰訊，過去5個交易日共錄得約18億元資金淨買入。

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