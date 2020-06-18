萊坊料全年樓價跌5%　住宅地皮跌價逾一成

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，過去12個月社會狀況不穩，新冠肺炎疫情肆虐，惟整體住宅樓價依然硬淨，今年1月至5月份，住宅樓價僅跌1%至2%，該行預計，樓市仍在調整期，料全年跌5%。

對於是次樓市及整體經濟狀況會否出現V型或U型反彈，他認為機會不大。他表示，2003年SARS出現期間，樓價曾短時間內急跌三至四成，不過隨後內地推出個人遊措施刺激香港經濟，才導致大幅反彈情況。

他又指出，雖然預計市況不會明顯反彈，但近一個月疫情緩和，新盤市場已經開始回穩，成交量有所上升，料全年一手及二手的成交宗數可達約5.6萬至5.8萬宗。

此外，他又指出，在經濟環境存在不穩定因素，加上發展商在新盤定價上保持克制，而且未來又將會推出空置稅，預計今年住宅地價將會下跌10%至15%。

萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶表示，近月市場上出現個別寫字樓租戶減少樓面及規模的趨勢，也有部分租戶把樓面推出頂租，當中包括中資公司。

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