新冠肺炎：澳洲5月份失業率飆至7.1%

由於阻止新冠肺炎疫情傳播的持續限制措施，澳洲經濟接近停擺，該國5月份失業率激增至7.1%，4月份修正後為6.4%，預期為6.9%。

月內，就業人數減少227,700人，4月份數據向上修正為減少607,400人。勞動參與率降至62.9%，預期為63.6%。

早前，澳洲央行強調由於限制措施的放鬆和分階段重新開放經濟，經濟下滑可能較先前預期較輕。分析指出，迫在眉睫的關鍵問題是，當政府對勞工的補貼措施於9月到期時，有多少勞工能夠繼續有工作。

澳洲央行本月表示，雖然工作流失和勞工的工時減少，造成收入減少，但政府的支持提供可觀的補償。

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