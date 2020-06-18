信安資金管理：鑑於眼前風險因素　看淡香港股市

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉表示，環球經濟於第二季逐步回穩，若復工進度理想，理應於第三季開始復甦，即使未能出現V形反彈，經濟亦有望向好。不過，整體經濟產出要恢復疫情前的水平，或需要幾個季度的時間。

股市方面，她認為，環球大規模財政及貨幣政策對經濟的支持、超充裕的流動性是股市繼續向上的最強後盾。不過，市場波動性仍會持續，目前基本面相對負面，股市整體估值偏高，盈利預期亦持續下調，投資者須留意疫情再擴散、中美緊張關係惡化等風險。

第三季資產部署上，她輕微看好股票，包括美國及中國內地股市，香港則看淡。鑑於眼前的風險因素，市場仍有可能經歷短而深的調整，惟不預期熊市短期內再出現，亦不大機會再二次探底。

儘管內地的外部需求疲弱，惟疫情相對較早受控，企業產能快速復甦下，內地經濟於第二季已率先反彈。另外，相對部分歐美或其他新興經濟體，內地仍有空間加大財政貨幣政策力度，故看好當地股市。最大不明朗因素是中美關係，尤其是美國總統大選前。

香港方面，經濟仍有待從去年開始的衰退中復甦，一旦政治環境再趨緊張，將有機會影響復甦進度，今年經濟幾乎肯定繼續向下，短期內本地股市仍面臨較大挑戰。

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