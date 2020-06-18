新冠肺炎將改變世界？穆迪盤點六大可能趨勢...

國際評級機構穆迪表示，新冠肺炎疫情是具歷史意義的全球性危機，可能會導致經濟、社會、企業運營方式等發生根本性變化。危機將影響6個主要領域的趨勢，未來數年或對公共和私營部門產生重大的信貸影響。

首先，許多主要經濟體的長期增長可能會減弱。受累投資可能減少、長期失業可能增加影響，即使有大量的政策支持，經濟體亦可能無法避免持久的損害，新興經濟體與發達經濟體之間的經濟差距可能會擴大。

第二，利率將長期保持較低水平。當前的危機正在延長超低息環境的時間，但將在短期內改善利息覆蓋率，自金融危機以來的明顯趨勢持續下去，其中包括寬鬆的信貸供應以及較高的公共和私人債務水平。

第三，全球貿易將變得更加分散。隨着競爭激烈的經濟集團出現，以及對貿易、投資和技術轉讓的新限制，全球經濟更加分散及轉向保護主義的趨勢可能會加速，反對全球化的態度或進一步加深。

第四，消費者習慣改變將加速科技影響，部分改變可能是暫時的，部分則可能是永久的，例如對辦公空間，航空旅行、公共交通、店內購物和現場娛樂的需求減少，新環境下最大的科技公司將擁有明顯的優勢。

第五，政府在社會中的角色可能會擴大，未來可能會有更多的監管，特別是在被視為對國家安全及自給自足至關重要的地區。惟不平等現象的加劇可能會導致社會凝聚力下降，並於部分國家降低對機構的信任。

最後，環境、社會和治理(ESG)風險將更加受到關注。疫情大流行的經驗將加強企業，投資者和其他利益相關者對ESG因素的關注，審查範圍從公共衛生危機，擴展到其他可能產生重大影響的問題，例如氣候變化。

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