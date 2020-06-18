新加坡能搶香港集資地位？自身也陷「退市潮」
2020年06月18日 15:42
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正當市場憂慮香港交易所(00388)會因社會局勢而大削集資功能，令競爭對手新加坡受益之際，英國《金融時報》報道，新加坡交易所(下稱「星交所」)面臨退市潮，原因是流動性稀薄與企業管治醜聞削弱了投資者信心。這意味着新加坡要搶佔香港國際金融中心地位仍有難度。
根據Dealogic數據顯示，今年以來已有9家公司已經或正在從星交所退市，多於期內5家企業上市，令今年有機會再度出現退市企業數目較上市為多的局面。
有分析指出，星交所礙於流動性和估值低，再加上多次被揭發上市公司會計和管治醜聞，打擊了投資者信心，讓他們不想在新加坡投資，令企業退市已成為當地金融市場的一大問題。一些企業舵手面對股價進一步下跌，寧願選擇利用較低的借貸成本，讓公司私有化。
當地學者亦透露，若不是星交所在今年6月起修訂規則，取消了最低交易價格要求，本應會有更多股票退市，數目可能多達54家。
資料顯示，星交所是在六月一日起，取消主板上市公司須維持最低股價的要求。該要求原本規定主板上市公司必須保持6個月的成交量加權平均股價為20美仙，而6個月的平均每日市值至少為4,000萬坡元(約2.2億港元)，若不符合上述要求，公司將被列入觀察名單，給予三年時間提高股價和市值，否則面臨退市。
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