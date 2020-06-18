全球最強大戶：中國仍是增長最快地區 對中美關係感樂觀

全球最大的資產管理公司貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)表示，儘管中美貿易緊張局勢及新冠肺炎疫情帶來不確定性，但中國仍是公司增長最快的地區之一。

事實上，中國萬億美元級的財富管理行業進一步對外開放，吸引了包括貝萊德、Vanguard Group Inc.和摩根大通等公司紛紛進入。芬克指出，中國仍將繼續吸引全球投資，尤其是上海，因愈來愈多投資者希望投資在岸資產。

對於中國經濟發展，他認為儘管現在市場上有喧囂，但對中美關係能繼續，以對整個世界有利的方式發展感到樂觀，又稱看到中國和世界其他地區正從疫情引起的放緩中慢慢復甦的迹象。

根據該公司網站，貝萊德正在上海招聘14個職位，從合規人員到投資經理。該公司目前在中國僅有35名員工，而在新加坡和香港的員工人數則都達到500人。

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