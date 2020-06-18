哈佛研究：富人無處消費　美國經濟復甦勢受阻

外國媒體報道，追蹤數據顯示美國收入較低家庭的支出幾乎已經回復疫情前水平，惟富人花費減少，這可能令經濟復甦受限。

哈佛大學研究人員利用信用卡數據分析發現，美國政府的刺激支票寄出之後，可以看到收入較低家庭的消費大增，增幅遠高於富有階層，「對高收入個人而言，他們的支出遠不如疫情之前的水準，一直沒有恢復」。

事實上，美國經濟是依靠收入最高族群的消費支撐，前1/4的富人佔1月以來消費支出下滑總金額的2/3。

研究人員認為，富人不花錢不是因為沒有錢，而是因為外出用膳、戲院看電影或外出旅行並住宿高檔酒店的消費，全部都是疫情之後都不能做。

然而在高級餐廳或其他服務為導向企業工作的人，遭遇到的問題最大，因為許多賺錢不多的人是在高收入社區工作，那些工作機會不會很快恢復。

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