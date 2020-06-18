銀行變陣！疫情加速金融業數碼化 科技專才渴市
2020年06月18日 15:51
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滙豐控股(00005)重啟全球裁員3.5萬人的計劃，然而，有獵頭公司稱，疫情重創經濟之際，技術投資已經被視為重中之重，金融機構尤其渴求移動應用程式設計師和數據科學家這類可以構建數字系統、把業務移至網上的人才。
受新冠肺炎疫情影響，網上銀行和網上證券交易等數碼化服務的需求有所增加，以及隨之而來的提高安全性需求。
金融獵頭公司Selby Jennings Ltd.駐香港的顧問Bethan Howell表示，現在看到招聘凍結現象開始解封，大量技術職位湧現。另一獵頭公司管理合夥人指出，接觸到的許多人才手裏有金融行業不止一份錄用通知。
事實上，儘管經濟不景氣，但在疫情封鎖中復甦最快的亞洲地區中，如星展集團、華僑銀行、花旗等銀行的技術部門已招兵買馬。
●星展集團
星展集團上月表示，正為360個技術職位招募有經驗的人員，招聘範圍從介面設計師、數據科學家到反欺詐和合規專家。這家新加坡最大的銀行還希望培訓和聘請更多人工智能、雲計算方面的人才。
●華僑銀行
華僑銀行計劃今年在新加坡招聘3,000人，支持創造就業。雖然未透露打算招聘多少技術人才，但該行在一封電子郵件聲明中表示，正招募數據科學家、分析師、工程師，以及移動開發人員和信息系統安全人員等。
●花旗銀行
花旗今年早些時候宣布，計劃招聘2,500名程式員。這家美國的銀行表示，其中很大一部分職位設在亞洲，包括上海。花旗說：「迄今為止，我們已取得重大進展，採取了更多新的數碼化招聘方式，以應對疫情帶來的經營環境變化。」
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