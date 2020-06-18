銀行變陣！疫情加速金融業數碼化　科技專才渴市

受新冠肺炎疫情影響，網上銀行和網上證券交易等數碼化服務的需求有所增加，以及隨之而來的提高安全性需求。

金融獵頭公司Selby Jennings Ltd.駐香港的顧問Bethan Howell表示，現在看到招聘凍結現象開始解封，大量技術職位湧現。另一獵頭公司管理合夥人指出，接觸到的許多人才手裏有金融行業不止一份錄用通知。

事實上，儘管經濟不景氣，但在疫情封鎖中復甦最快的亞洲地區中，如星展集團、華僑銀行、花旗等銀行的技術部門已招兵買馬。

●星展集團

星展集團上月表示，正為360個技術職位招募有經驗的人員，招聘範圍從介面設計師、數據科學家到反欺詐和合規專家。這家新加坡最大的銀行還希望培訓和聘請更多人工智能、雲計算方面的人才。

●華僑銀行

華僑銀行計劃今年在新加坡招聘3,000人，支持創造就業。雖然未透露打算招聘多少技術人才，但該行在一封電子郵件聲明中表示，正招募數據科學家、分析師、工程師，以及移動開發人員和信息系統安全人員等。

●花旗銀行

花旗今年早些時候宣布，計劃招聘2,500名程式員。這家美國的銀行表示，其中很大一部分職位設在亞洲，包括上海。花旗說：「迄今為止，我們已取得重大進展，採取了更多新的數碼化招聘方式，以應對疫情帶來的經營環境變化。」

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