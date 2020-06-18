資產價格已扭曲！著名經濟學家：提防「殭屍市場」出現

過去十年來，失去償付債務能力的「殭屍企業」愈來愈多，因其在超低利率環境下，能靠「債冚債」繼續營運。著名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃利安表示，資產價格扭曲和經濟基本面已經脫鈎，投資者現在不只要小心「殭屍企業」，還要小心「殭屍市場」！

他表示，殭屍市場尚未到來，但愈來愈接近。假如計及美國聯儲局在內的央行繼續支撐資產，摧毀市場有效配置資金的能力，殭屍市場就可能出現。

他續指，殭屍企業吃掉經濟動能、侵吞生產力，讓資源分配到錯誤的地方。「現在讓這些公司活着，總有一天會付出代價。」殭屍市場則是定價完全錯誤的市場，完全被扭曲。埃利安說，這是某種政策觀點使然，認為市場上所有東西都需要補貼。

為應對疫情市場的影響，美國聯儲局推出一系列刺激措施，維持金融體系運作，帶動股市走出年初慘況。標指從3月23日聯儲局首次宣布購買公司債以來一直大漲近40%。

埃利安說，聯儲局的救市措施讓股市產生某種心態，許多交易員認為央行為了避免金融危機發生，會持續買進股票在內的資產。而市場的心態是，如果聯儲局願意購買高收益債，也會願意買入股票，因到頭來聯儲局最不希望發生的事情，就是發生金融危機並拖累經濟。

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