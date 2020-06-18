美股警號！申請破產股Hertz「異常火熱」　配股被叫停

外國傳媒報道，目前市場甚為關注已申請破產的全美第2大租車公司Hertz，因其股價被瘋炒，公司更趁機「抽水」，惹來監管機構關注。

報道指出，由於美國證交會(SEC)官員有疑慮，決定暫停出售5億美元(約39億港元)新股計劃，等待進一步審查。

Hertz在周三(17日)表示，出售股票計劃「立即暫停，將等待SEC成員進一步了解計劃性質，並評估合適的時機」。

SEC主席Jay Claton指出，對於進入破產程序的Hertz發行股票一事抱疑慮。根據Hertz的文件，SE 將在下周一(22日)審視發行股票計劃。

Hertz在5月22日依循美國破產法第11章申請破產，股價曾於5月26日跌到每股40美仙的歷史低位，之後卻一直勁升，並在周一(15日)突破6美元。Hertz趁反彈發行高達10億美元股票，以籌集破產所需資金，這項計劃在上周五(12日)獲破產法院允許，同時Hertz向紐約證交所(NYSE)提出申訴，不讓股份退市。

事實上，進入破產保護程序的企業發行股票相當罕見，因普通股股東的清償順序落後於債券持有人和其他債權人之後，即很可能會一文不值。同時，SEC干預這項配股計劃也相當不尋常，因Hertz已向投資者披露這筆投資可能蝕錢。

就此，資深投資者不斷警告，眾多散戶正搶購「一文不值」的股份，明顯是貪婪戰勝了理智。

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