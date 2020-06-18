傳奇災難預言家：正經歷人生「第4次泡沫」　結局必慘

外媒報道，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham最新表示，愈來愈相信美股最近的升勢，是他投資生涯中「第4次泡沫」。

他警告，美股反彈正形成泡沫，市場忽略了現實，最終可能造成許多人受傷害，他有把握這次將是其個人投資生涯中，「第4次真實泡沫」。

他指出，大型的泡沫可能延續很長時間，且造成很大痛苦，至少我們已知道正身處其中。他指的前3次泡沫，分別是1989年日本、2000年科技，以及2008年金融海嘯。

Grantham被譽為「傳奇災難預言家」，是因他過去成功預測2000年及2008年經濟衰退。他目前形容美股投資前景極糟糕，提到失去工作的勞工瘋狂進入股市，加上投機者對狂炒破產公司，例如美國租車公司Hertz，反映目前市場泡沫化。

因此，他認為投資者現時最好不要持有美股。

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