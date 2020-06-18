邱達昌：有線現金流已「止血」3個月　已申請保就業計劃

他表示，電視是一行古老的行業，未來出路要靠電訊協助，透露旗下的OTT新聞APP下載量已達50萬，而公司值錢的資產是地下的有線網絡，相信對未來5G的發展會有優勢，惟他沒有透露具體的5G發展計劃。又指出，公司有很多部門很古老，需要「維新」，仍然可以控制成本。

有股東問到，旗下節目的收視率會否如TVB一樣在疫情期間上升。邱指出，有線電視的訂戶近期在減月費之下穩步上升，但指出TVB收視雖然有上升但其廣告收入沒有相應增長，全個電視行業也一樣，估計是因為互聯網媒體加入競爭的影響。

有小股東關心大股東永昇亞洲會否增持公司股份，作為對股價的支持。邱回應時表示，上次供股經已令永昇的持股比例增加，再加上可換股債券等，擔心一旦增持，將會令公眾持股比例下降至不合規水平。至於公司會否再供股，邱表示，暫時現金夠用，「希望唔需要供股，但仲要睇」。

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